Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Минцифры пытается договориться с Apple насчёт возвращения мессенджера «Макс» в App Store

Минцифры пытается договориться с Apple насчёт возвращения мессенджера «Макс» в App Store
Комментарии

Агентство ТАСС сообщило, что Минцифры ведёт переговоры с компанией Apple по поводу возвращения мессенджера «Макс» в App Store. Об этом изданию рассказал глава министерства Максут Шадаев.

Об удалении российского мессенджера «Макс» из магазина App Store стало известно 3 июня. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. В администрации VK отметили, что установленная программа продолжит работу в штатном режиме.

Ранее глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал Apple «врагами» за то, что они удалили российский сервис из своего цифрового магазина. Он также считает, что множество россиян перестанут пользоваться iPhone и перейдут на смартфоны с Android.

Глава «Ростелекома» высказался насчёт удаления «Макс»:
«Перейдут на Android»: глава «Ростелекома» — о пользователях мессенджера «Макс» на iPhone
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android