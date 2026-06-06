Минцифры пытается договориться с Apple насчёт возвращения мессенджера «Макс» в App Store

Агентство ТАСС сообщило, что Минцифры ведёт переговоры с компанией Apple по поводу возвращения мессенджера «Макс» в App Store. Об этом изданию рассказал глава министерства Максут Шадаев.

Об удалении российского мессенджера «Макс» из магазина App Store стало известно 3 июня. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. В администрации VK отметили, что установленная программа продолжит работу в штатном режиме.

Ранее глава компании «Ростелеком» Михаил Осеевский назвал Apple «врагами» за то, что они удалили российский сервис из своего цифрового магазина. Он также считает, что множество россиян перестанут пользоваться iPhone и перейдут на смартфоны с Android.