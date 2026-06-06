Зрители оценили фильм «Властелины вселенной» ниже «Бамблби»

5 июня состоялась премьера фильма «Властелины вселенной» — новой адаптации знаменитого мультсериала от режиссёра Трэвиса Найта. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем другая фантастическая картина от Трэвиса Найта — «Бамблби» (А-). Критики также смешанно оценили «Властелинов вселенной»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 66% свежести.

Фото: CinemaScore

«Властелины вселенной» рассказывают о 10-летнем принце Адаме, который терпит крушение на космическом корабле. Он теряет свой волшебный Меч Силы, который был его единственной связью с родной планетой Этернией. Спустя 20 лет он находит утерянный артефакт, отправляется в родной дом, чтобы стать самым могущественным человеком во вселенной по имени Хи-Мен.