«Будто вернулся в детство»: игроки хвалят ремейк «Готики» в Steam

5 июня состоялся релиз Gothic 1 Remake — ремейка культовой RPG «Готика». Многие игроки уже оценили проект и опубликовали свои обзоры.

На платформе Steam уже сформировался рейтинг от пользователей — сейчас он находится в категории «Очень положительные» и составляет 96% на основе более четырёх тысяч отзывов. Большинство игроков хвалит разработчиков за то, что они бережно смогли переработать оригинал: проект ощущается той самой «Готикой» 2001 года, но с новой графикой. Авторы обзоров, которые не знакомы со вселенной Gothic, отдельно отмечают высокую сложность и разнообразный мир. Некоторые ругают игру за плохую оптимизацию и слишком мало нововведений, по сравнению с оригиналом.

Фото: Steam

Что пишут игроки о ремейке «Готики»:

К этой игре применимо выражение «Раньше играл в неё ещё в школе, будучи чьим-то сыном. А теперь играю со своим сыном». Чувствую себя в такие моменты мегастарым. Как же быстро летит время. В любом случае — разработчикам бесконечный респект за русскую озвучку, локализацию, оптимизацию и атмосферу. Поздравляю всех причастных, мы дождались.

Возвращение в детство, будто в 2001 году такой игру и помнил, но какая же чертовски отличная работа проделана над ремейком. Ждём ремейки остальных частей, главное, только дожить до них. Отдельное спасибо за озвучку, актёрский состав легендарен.

Никогда не играл в данную серию игр, так что это моё первое путешествие в этой вселенной. Выглядит очень круто, надеюсь, что игра удивит так же, как и Kingdom Come: Deliverance 2. Удачи вам в Дoлине Рудников. Да хранит вас Инноc.

Ощущения примерно как и от демки, то есть смешанные. Но в целом играть можно, особенно если вы фанат серии «Готика», как я. Графика — радует. Анимация — слабая сторона ремейка, как по мне, или просто недоработанная. Как лицевая анимация, так и боёвка. Если не ждать от игры чего-то мощного — то нормально или даже хорошо (надо дальше играть).

Как и ожидала после демо, игра получилась довольно средняя. Не ужас, но и далеко не «вау». Пока больше ощущение, что играю в ремастер, а не в ремейк. По сюжету всё идёт практически один в один как в оригинале, поэтому удивлять пока особо нечем. Картинка сразу бросается в глаза. Она местами красивая, но очень грязная. Очень много визуального мусора, глазу буквально не за что зацепиться. Из-за этого теряются детали локаций, а глаза довольно быстро устают.

Ремейк «Готики» уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. В новом проекте разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Персонажи в Gothic 1 Remake соблюдают настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.