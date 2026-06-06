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Alien: Isolation 2 получит русскую озвучку — как и ремейк Resident Evil Code: Veronica

Alien: Isolation 2 получит русскую озвучку — как и ремейк Resident Evil Code: Veronica
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На фестивале Summer Game Fest представили трейлеры двух крупных хорроров - Alien: Isolation 2 и ремейка Resident Evil Code: Veronica. На страницах проектов в Steam стало известно, что они получат официальные русские озвучки на релизе.

Новая игра по «Чужому» обзаведётся дубляжом, так же как и первая часть серии 2014 года в своё время. Тоже самое касается Code: Veronica — предыдущие проекты серии, такие как Village, ремейк четвёртой части и Requiem, выпускались с русской озвучкой.

Ремейк Resident Evil Code: Veronica выйдет в 2027 году. Действие игры развернётся в Париже, где Клэр Редфилд проникает в здание корпорации Umbrella. Девушку быстро ловят и отправляют на военную базу на затерянный в океане остров Рокфорт. Игра вышла в 2000 году и получила высокие отзывы от критиков и игроков. Дата выхода Alien: Isolation 2 пока неизвестна.

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