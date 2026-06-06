«Я аплодирую им»: Стивен Спилберг — об успехе хорроров «Обсессия» и «Закулисье реальности»

Легендарный режиссёр Стивен Спилберг выступил на предпоказе своего нового фильма «День разоблачения». Во время выступления он высказался об успехе двух недавних хорроров — «Обсессия» и «Закулисье реальности».

Постановщик заявил, что очень рад за авторов новых фильмов ужасов, ведь добиться такого высокого результата при низком бюджете не так просто. Спилберг отметил, что пока посмотрел только «Обсессию», но ему очень понравилась картина.

Я так рад за них. Я думаю, это просто фантастика. Здорово, что у них было очень мало денег, особенно у фильма «Обсессия», около $ 1 млн. А у «Закулисья реальности» $ 10 млн. Они так хорошо справляются, я просто аплодирую им. Я пока не видел «Закулисье реальности», но посмотрю его, когда всё утихнет. Но я видел «Обессию», и мне она очень понравилась.

«Обсессия» вышла в мировом прокате 13 мая и за это время собрала более $ 170 млн при скромном бюджете в $ 750 тыс. Премьера «Закулисья реальности» состоялась только 27 мая, лента уже заработала свыше $ 140 млн. Оба фильма также вышли официально в российском прокате.