Astralis и TYLOO одержали победы в стартовых матчах второй стадии IEM Cologne Major 2026

Завершились первые встречи второго этапа IEM Cologne Major 2026 по CS 2. В рамках швейцарской системы определились победители в четырёх парах, которые теперь имеют статистику 1-0.
Astralis разгромила GamerLegion на карте Ancient со счётом 13:4. Лучшим игроком матча стал шведский снайпер датского коллектива Лав phzy Смидебрант, завершивший встречу с рейтингом 1,58. В параллельной встрече 9z Team оказалась сильнее FlyQuest на Dust2 — 13:9. Наибольший вклад в победу внёс аргентинец Лукас meyern Рохас, набравший 17 фрагов при рейтинге 1,48.
Во второй паре матчей FUT Esports обыграла B8 на карте Nuke со счётом 13:11. Несмотря на сопротивление украинского коллектива, лучшим игроком стал Дмитрий dem0n Мирошниченко.
В заключительной встрече игрового отрезка TYLOO победила paiN Gaming на Mirage со счётом 13: Китайская команда продемонстрировала уверенную защиту, а самым результативным игроком стал Ян JamYoung И с рейтингом 1,30.
IEM Cologne Major 2026 проходит в Германии со 2 по 21 июня. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Победители стартовых встреч сразятся во втором раунде за право выйти в корзину 2-0.
- 6 июня 2026
-
16:41
-
16:35
-
16:07
-
16:00
-
15:42
-
15:26
-
14:53
-
14:27
-
13:58
-
13:29
-
12:55
-
12:27
-
08:18
-
02:02
-
01:46
-
01:11
-
01:03
-
00:19
-
00:13
- 5 июня 2026
-
23:51
-
21:11
-
21:10
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:30
-
20:00
-
19:33
-
19:25
-
18:56
-
18:34
-
18:04