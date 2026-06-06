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Astralis и TYLOO одержали победы в стартовых матчах второй стадии IEM Cologne Major 2026

Astralis и TYLOO одержали победы в стартовых матчах второй стадии IEM Cologne Major 2026
Лав phzy Смидебрант
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Завершились первые встречи второго этапа IEM Cologne Major 2026 по CS 2. В рамках швейцарской системы определились победители в четырёх парах, которые теперь имеют статистику 1-0.

Astralis разгромила GamerLegion на карте Ancient со счётом 13:4. Лучшим игроком матча стал шведский снайпер датского коллектива Лав phzy Смидебрант, завершивший встречу с рейтингом 1,58. В параллельной встрече 9z Team оказалась сильнее FlyQuest на Dust2 — 13:9. Наибольший вклад в победу внёс аргентинец Лукас meyern Рохас, набравший 17 фрагов при рейтинге 1,48.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Astralis
Окончен
1 : 0
GamerLegion
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
9z Team
Окончен
1 : 0
FlyQuest

Во второй паре матчей FUT Esports обыграла B8 на карте Nuke со счётом 13:11. Несмотря на сопротивление украинского коллектива, лучшим игроком стал Дмитрий dem0n Мирошниченко.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 14:30 МСК
FUT Esports
Окончен
1 : 0
B8

В заключительной встрече игрового отрезка TYLOO победила paiN Gaming на Mirage со счётом 13: Китайская команда продемонстрировала уверенную защиту, а самым результативным игроком стал Ян JamYoung И с рейтингом 1,30.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 14:40 МСК
paiN Gaming
Окончен
0 : 1
TYLOO

IEM Cologne Major 2026 проходит в Германии со 2 по 21 июня. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн. Победители стартовых встреч сразятся во втором раунде за право выйти в корзину 2-0.

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