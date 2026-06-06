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Драма «Коммерсант» с Александром Петровым выйдет в онлайне 11 июня

Драма «Коммерсант» с Александром Петровым выйдет в онлайне 11 июня
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Стала известна дата цифрового релиза фильма «Коммерсант». Драма появится в онлайн-кинотеатрах Kion, Wink и Start уже 11 июня.

Картина рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком.

Главные роли в «Коммерсанте» исполнили Александр Петров («Камбэк»), Елизавета Базыкина («Комбинация»), Михаил Тройник («Вызов») и другие актёры. Режиссёрами выступили Фёдор Кравчук и Никита Кравчук — одни из постановщиков сериала «Френдзона».

Каким получился «Коммерсант»:
Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?
Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?
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