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Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact выйдет в Steam 17 июня

Zenless Zone Zero от авторов Genshin Impact выйдет в Steam 17 июня
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Компания HoYoverse раскрыла дату выхода игры Zenless Zone Zero в Steam. Ролевой экшен появится в магазине Valve уже 17 июня.

ZZZ станет первой игрой для китайских разработчиков из HoYoverse, которая станет доступна в Steam. Ранее проекты студии распространялись в собственном лаунчере, где авторы получали 100-процентную выручку с микротранзакций. Кроме того, игры были доступны в Epic Games Store, который предоставляет комиссию в 12%.

Вместе с выходом в Steam в Zenless Zone Zero появится обновление 3.0 под названием «Исповедь сомнамбулы». Патч привнесёт в проект множество нововведений, включая новых героев и сюжетные активности.

События Zenless Zone Zero разворачиваются в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего туда проникли монстры из других миров. Главным героем выступает Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками.

О предстоящем обновлении Zenless Zone Zero:
Фото
Что нужно знать про обновление 3.0 для Zenless Zone Zero — детали со стрима разработчиков
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