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Трейлер ремейка Resident Evil Code: Veronica стал самым популярным на Summer Game Fest

Трейлер ремейка Resident Evil Code: Veronica стал самым популярным на Summer Game Fest
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В ночь на 6 июня состоялась церемония открытия Summer Game Fest 2026 — крупной летней видеоигровой выставки. На мероприятии представили трейлеры и анонсы игр, которые выйдут в ближайшие годы.

Самым популярным трейлером стал анонс ремейка Resident Evil Code: Veronica — видео набрало свыше 5,1 млн просмотров. На втором месте расположился ролик, посвящённый Final Fantasy 7 Revelation (2,3 млн), а на третьем — Monster Hunter Wilds: Ascendance (1,25 млн). В десятку также попали Stellar Blade: Blood Rain (905 тыс.), Star Wars: Zero Company (884 тыс.) и Alien: Isolation 2 (795 тыс.).

Топ-10 самых просматриваемых трейлеров Summer Game Fest 2026:

  1. Resident Evil: Veronica — 5,1 млн.
  2. Final Fantasy 7 Revelation — 2,3 млн.
  3. Monster Hunter Wilds: Ascendance — 1,25 млн.
  4. Blood Message — 1 млн.
  5. Stellar Blade: Blood Rain — 905 тыс.
  6. Star Wars: Zero Company — 884 тыс.
  7. Alien: Isolation 2 — 795 тыс.
  8. Guild Wars 3 — 682 тыс.
  9. Gen Atlas — 590 тыс.
  10. Crossfire — 570 тыс.
О новой игре по Resident Evil:
Видео
Анонсирован ремейк Resident Evil Code: Veronica — релиз в 2027 году
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