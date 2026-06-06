Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«BetBoom удивили стабильно сильной игрой»: RAiLWAY о первой стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2

«BetBoom удивили стабильно сильной игрой»: RAiLWAY о первой стадии мэйджора по CS 2
Комментарии

Бывший киберспортсмен и тренер Артём RAiLWAY Градович, освещающий IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 в эфире Okko, подвёл итоги первой стадии главного турнира сезона.

Экс-наставник BetBoom Team отметил стабильную игру своей бывшей команды — она прошла во второй этап без поражений.

Первая стадия меня интересовала только из-за BetBoom Team. Очень много проходных матчей и очень мало красивых апсетов. Думаю, что прошли все, кто должен был пройти. За исключением SINNERS, в них я верил больше. BetBoom удивили стабильно сильной игрой, B8 прошли подальше, как обычно. GL и MiBR должны быть во второй стадии — они там и будут.

RAiLWAY также прокомментировал ранний вылет Liquid и HEROIC.

Провожаем Team Liquid: очень жаль, всё-таки состав дарил большие надежды. Но это спорт, бывает. HEROIC пожинают плоды своей игры без снайпера, поэтому их результат меня не удивляет. Теперь будет интересно посмотреть, что команды из первой стадии покажут дальше.

Второй этап IEM Cologne Major 2026 проходит с 6 по 9 июня. Восемь лучших команд пройдут в основную групповую стадию.

Материалы по теме
Astralis и TYLOO одержали победы в стартовых матчах второй стадии IEM Cologne Major 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android