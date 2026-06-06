«BetBoom удивили стабильно сильной игрой»: RAiLWAY о первой стадии мэйджора по CS 2

Бывший киберспортсмен и тренер Артём RAiLWAY Градович, освещающий IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 в эфире Okko, подвёл итоги первой стадии главного турнира сезона.

Экс-наставник BetBoom Team отметил стабильную игру своей бывшей команды — она прошла во второй этап без поражений.

Первая стадия меня интересовала только из-за BetBoom Team. Очень много проходных матчей и очень мало красивых апсетов. Думаю, что прошли все, кто должен был пройти. За исключением SINNERS, в них я верил больше. BetBoom удивили стабильно сильной игрой, B8 прошли подальше, как обычно. GL и MiBR должны быть во второй стадии — они там и будут.

RAiLWAY также прокомментировал ранний вылет Liquid и HEROIC.

Провожаем Team Liquid: очень жаль, всё-таки состав дарил большие надежды. Но это спорт, бывает. HEROIC пожинают плоды своей игры без снайпера, поэтому их результат меня не удивляет. Теперь будет интересно посмотреть, что команды из первой стадии покажут дальше.

Второй этап IEM Cologne Major 2026 проходит с 6 по 9 июня. Восемь лучших команд пройдут в основную групповую стадию.