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Team Spirit одолела BetBoom Team на IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Spirit одолела BetBoom Team на IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Российская Team Spirit справилась с BetBoom Team в 1-м туре второй стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:5 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 16:50 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 0
BetBoom Team

Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который оформил 22 фрага при 9 смертях. Его рейтинг составил феноменальные 2,26. Напомним, что «Драконы» играют пока без тренера Сергея hally Шавева.

Благодаря победе Team Spirit проходит в сетку 1-0, BetBoom Team же падает в сетку 0-1. Второй тур начнётся позднее 6 июня.

IEM Cologne Major 2026 проходит в Германии со 2 по 21 июня. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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