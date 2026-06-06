Team Spirit одолела BetBoom Team на IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Российская Team Spirit справилась с BetBoom Team в 1-м туре второй стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 13:5 на Mirage.
Лучшим игроком встречи стал Данил donk Крышковец, который оформил 22 фрага при 9 смертях. Его рейтинг составил феноменальные 2,26. Напомним, что «Драконы» играют пока без тренера Сергея hally Шавева.
Благодаря победе Team Spirit проходит в сетку 1-0, BetBoom Team же падает в сетку 0-1. Второй тур начнётся позднее 6 июня.
IEM Cologne Major 2026 проходит в Германии со 2 по 21 июня. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.