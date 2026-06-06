«Слишком много людей»: Шон Пенн не планирует больше посещать кинопремии

На фестивале Tribeca выступил знаменитый актёр Шон Пенн («Битва за битвой»). Он рассказал, что не будет больше посещать кинопремии.

По словам артиста, ему не нравится, когда его окружает слишком много людей, будь то церемония вручения «Оскара» или простая вечеринка. Пенн также заявил, что не любит, когда с ним делают селфи фанаты, — он уверен, что подобные фотографии «высасывают душу».

Слишком много людей — для меня это всегда вызывало чувство социального дискомфорта. Теперь я твёрдо решил, что не пойду никуда, где находится группа из более чем восьми человек. Людям также никогда не следует делать селфи ни с кем. Это вредно для вас и для всех остальных. Это высасывает душу.

Шон Пенн получил свою третью премию «Оскар» на церемонии, которая прошла в марте 2026 года. Награды актёра удостоили в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Битва за битвой». На вручении он так и не появился.