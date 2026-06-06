Комедия «Очень страшное кино 6» собрала $ 24 млн за первый день в США

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения популярной серии комедий. За первый день лента собрала $ 24,7 млн в США.

Такой результат оказался высоким для картины из франшизы, последняя часть которой выходила ещё в 2013 году. Теперь новой комедии предрекают старт в $ 56 млн за первый уикенд в США, что станет рекордом для серии — первое место сейчас занимает «Очень страшное кино 4», которое собрало за дебютные выходные $ 49,7 млн.

«Очень страшное кино 6» вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В картине в том числе пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Критики разгромили ленту, но зрители приняли её гораздо теплее: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 27% свежести от обозревателей и 71% от зрителей.