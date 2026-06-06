Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Комедия «Очень страшное кино 6» собрала $ 24 млн за первый день в США

Комедия «Очень страшное кино 6» собрала $ 24 млн за первый день в США
Комментарии

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения популярной серии комедий. За первый день лента собрала $ 24,7 млн в США.

Такой результат оказался высоким для картины из франшизы, последняя часть которой выходила ещё в 2013 году. Теперь новой комедии предрекают старт в $ 56 млн за первый уикенд в США, что станет рекордом для серии — первое место сейчас занимает «Очень страшное кино 4», которое собрало за дебютные выходные $ 49,7 млн.

«Очень страшное кино 6» вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В картине в том числе пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Критики разгромили ленту, но зрители приняли её гораздо теплее: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 27% свежести от обозревателей и 71% от зрителей.

О другом популярном фильме:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android