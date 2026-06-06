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Team Spirit и G2 вышли в корзину 2-0 на второй стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Spirit и G2 вышли в корзину 2-0 на второй стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Завершился второй раунд второй стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

Team Spirit разгромила MIBR со счётом 13:1 на Ancient. Данил donk Крышковец завершил день с рейтингом 2,01 и стал лучшим игроком первого игрового дня второй стадии. Ранее в первом раунде Spirit победила BetBoom Team 13:5 на Mirage, где donk набрал 22 фрага при рейтинге 2,26.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 22:40 МСК
Team Spirit
Окончен
1 : 0
MIBR

G2 обыграла Monte со счётом 22:19 на Mirage — матч ушёл в серию овертаймов и стал самым длинным поединком игрового дня.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 19:40 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 0
Monte

Российская BetBoom Team также одолела GamerLegion со счётом 13:9 и выровняла свой счёт до 1-1. M80 взяла верх над B8 со счётом 13:10.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 2
06 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 0
GamerLegion

В остальных матчах второго раунда FUT Esports обыграла TYLOO (13:9), 9z Team победила Astralis (13:5), BIG справилась с paiN (13:9), а Legacy одолела FlyQuest (13:7).

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