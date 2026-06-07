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Фильм Очень страшное кино 6 (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Очень страшное кино 6» выйдет в кинотеатрах России 18 июня
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5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение культовой серии хоррор-комедий уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Paramount.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Хоррор выйдет в России 18 июня — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 20 июня.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

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