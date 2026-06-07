Оба тренера Team Spirit не могут попасть на мэйджор: командой «руководит» маскот Жаб Жабыч

Российская команда Team Spirit стартовала на чемпионате мира IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 без тренера. Сергей hally Шаваев незадолго до мэйджора был госпитализирован, а второй тренер Дмитрий S0tF1k Форостянко не получил визу.

Сейчас оба специалиста работают с командой в онлайн-формате, однако поддержать «драконов» за спинами во время матчей оказалось некому (в том числе из-за правил заявки — других тренеров в игровую зону бы не допустили). В итоге Team Spirit представила нового временного тренера: игрушку с ником Жаб Жабыч.

У Жаб Жабыча две основных стратегии: «раш Б» и надежды на убийства Донка.

Фото: ESL

Тем не менее это работает: Team Spirit с Жаб Жабычем на слоте тренера выиграла оба стартовых матча. Уже сегодня, 7 июня, российский коллектив сыграет за выход в следующую стадию.