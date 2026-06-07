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В Rocket League пройдёт ивент в честь чемпионата мира по футболу — 2026 — старт 10 июня

В Rocket League пройдёт ивент в честь чемпионата мира по футболу — 2026 — старт 10 июня
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Студия Psyonix представила трейлер кроссовера аркадного футбола Rocket League с FIFA. Ивент в честь чемпионата мира — 2026 стартует уже 10 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Rocket League. Права на видео принадлежат Psyonix.

Вместе с обновлением в игре стартует 23-й сезон, который полностью посвятят спортивному событию. На старте в гонке появится совершенно новая тематическая арена. В проект также добавят эксклюзивные скины на автомобили в стиле ЧМ-2026, а для пользователей станет доступен новый боевой пропуск с наградами.

Одной из главных особенностей ивента станет ограниченное по времени событие. Пользователи могут выбрать страну, за которую они будут соревноваться в глобальной таблице. До 13 июля игроки, которые приняли одну из сторон, получат бесплатную наклейку. Кроме того, разработчики проведут серию испытаний, в рамках которых можно получить дополнительные предметы.

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