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Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в кинотеатрах России 25 июня

Фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в кинотеатрах России 25 июня
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19 июня состоится мировая премьера фильма «День разоблачения» — новой картины легендарного режиссёра Стивена Спилберга. Ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России проект официально не выйдет из-за ухода компании Universal Pictures с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза «Дня разоблачения» в стране. Фантастическая лента выйдет в России 25 июня — спустя неделю после премьеры в мировом прокате. Фильм можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Сюжет «Дня разоблачения» развернётся в наше время. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место»), Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

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