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«Просто тонет корабль». Джон Си Райли пытался отговорить Леонардо Ди Каприо от «Титаника»

«Просто тонет корабль». Джон Си Райли пытался отговорить Леонардо Ди Каприо от «Титаника»
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На подкасте Where Everybody Knows Your Name гостем стал актёр Джон Си Райли («Банды Нью-Йорка»). Он рассказал, как пытался отговорить Леонардо Ди Каприо от главной роли в «Титанике».

Райли работал с режиссёром Полом Томасом Андерсоном над фильмом «Ночь в стиле буги». Он пообещал постановщику, что уговорит Ди Каприо сняться в его картине. Однако артист был занят в культовом «Титанике» Джеймса Кэмерона. Тогда Райли заявил, что никому не будет интересен фильм про тонущий корабль.

Я сказал ему: «Послушай, Лео, позволь мне кое-что тебе сказать. Фильм «Титаник» — о корабле, который тонет. Все знают, что корабль тонет. Никого не будет волновать, кто находится на борту». Я также сказал: «Пол Томас Андерсон, этот режиссёр, станет одним из самых талантливых кинорежиссёров будущего, и ты не должен упускать эту возможность. Я тебе говорю, чувак. Я тебе говорю, я бы тебя здесь ничем не обманул. Речь идёт о тонущем судне».

В итоге Ди Каприо выбрал «Титаник», который стал хитом, собрав по всему миру более $ 2 млрд. Картина также получила 11 премий «Оскар» в 1998 году, в том числе в категории «лучший фильм».

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