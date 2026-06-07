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Трейлер фильма «Как Иван в сказку попал» — премьера 17 сентября

Трейлер фильма «Как Иван в сказку попал» — премьера 17 сентября
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Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер фильма «Как Иван в сказку попал». Лента выйдет в российском прокате 17 сентября.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Картина расскажет о простом мальчике по имени Ваня Добрынин. В один момент он случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок. Теперь герой встретит знаменитых персонажей, таких как Кощей, Змей Горыныч, Баба-яга и Колобок.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Я делаю шаг»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Илья Виногорский («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром фильма выступил Алексей Нужный — автор картины «Бременские музыканты».

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