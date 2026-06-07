Инсайдер представил макет складного iPhone Ultra — смартфон выпустят в белом цвете

Инсайдер Сонни Диксон показал окончательный дизайн предстоящего складного iPhone. Макетом смартфона он поделился на своей странице в соцсети X.

Фото: Соцсети Сонни Диксона

Фото: Соцсети Сонни Диксона

Фото: Соцсети Сонни Диксона

По данным инсайдера, все доступные варианты iPhone Ultra представлены только в белом цвете. Таким образом, других расцветок складного гаджета может не появиться. Сама компания Apple пока официально не демонстрировала предстоящее устройство.

Ранее СМИ сообщали, что Apple отложила выпуск складного iPhone. Журналисты сообщали, что устройство должно поступить в продажу только в 2027 году. Ранее гаджет планировали выпустить в 2026 году, однако создатели смартфона решили доработать его дизайн.