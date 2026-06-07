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Мультфильм «История игрушек 5» выйдет в кинотеатрах России 25 июня

Мультфильм «История игрушек 5» выйдет в кинотеатрах России 25 июня
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19 июня состоится премьера мультфильма «История игрушек 5» — продолжения культовой серии анимационных картин. Проект можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента официально не выйдет из-за ухода компании Disney с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза мультфильма в стране. «История игрушек 5» выйдет в России 25 июня — спустя неделю после премьеры в мировом прокате. Анимационную картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

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