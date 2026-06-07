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Paramount отменила крупную RPG по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»

Paramount отменила крупную RPG по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге»
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Издание IGN взяло интервью у главы творческого отдела студии Paramount Games Шона Киттельсена. Он сообщил об отмене крупнобюджетной RPG по культовому мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге».

Представитель разработчиков заявил, что проект уже не находился в разработке, когда произошло слияние компаний Paramount и Skydance. От игры отказались, но Киттельсен отметил, что в будущем студия может начать разработку другой крупнобюджетной игры по вселенной «Аватара».

Отменённую RPG по «Аватару: Легенда об Аанге» разрабатывали с 2024 года. Авторами игры выступала студия Saber Interactive — создатели популярного экшена Warhammer 40,000: Space Marine 2. Действие проекта должно было разворачиваться за тысячи лет до сюжета оригинального мультсериала — игроку предстояло научиться использовать все четыре стихии.

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