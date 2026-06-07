Фильм-концерт Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона выйдет в онлайне 23 июня

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D — фильма-концерта знаменитой певицы Билли Айлиш от культового режиссёра Джеймса Кэмерона («Аватар»). По данным СМИ, лента появится на стриминговых сервисах уже 23 июня.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя более полутора месяцев после премьеры в мировом прокате — фильм вышел 8 мая. За это время лента собрала свыше $ 26 млн, что высоко для концертной картины с низким бюджетом. Проект про Билли Айлиш высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 91% свежести от обозревателей и 97% от зрителей. Официально компания Paramount Pictures пока не сообщала о дате выхода ленты в онлайне.

Фильм Billie Eilish-Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D стал третьим концертным проектом Билли Айлиш после Live at the O2 2023 года. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, также применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных картин.