Появился стильный логотип мультсериала «Охотники за привидениями» от Netflix

Компании Netflix и Sony Pictures Animation раскрыли название нового мультсериала по вселенной «Охотников за привидениями». Проект Ghostbusters: Night Shift («Охотники за привидениями: Ночная смена») выйдет в 2027 году. Авторы также представили стильный логотип предстоящего шоу.

Фото: Netflix/Sony Pictures

Сюжет анимационного сериала пока неизвестен. Создатели шоу отметили, что действие новых «Охотников за привидениями» развернётся в той же пожарной части, что и в оригинальных картинах. Ранее стало известно, что звезда франшизы Дэн Эйкройд выступает исполнительным продюсером сериала.

По «Охотникам за привидениями» уже не первый раз выпускают мультсериал. Оригинальное анимационное шоу под названием «Настоящие охотники за привидениями», которое основано на первой части фильма, транслировалось с 1986 по 1991 год. Спустя шесть лет вышел другой проект — «Экстремальные охотники за привидениями», рассказывающий о другой команде, которая ловит призраков.