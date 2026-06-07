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Фильм «Майкл» про Майкла Джексона выйдет в онлайне 9 июня

Фильм «Майкл» про Майкла Джексона выйдет в онлайне 9 июня
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Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Майкл». Картина о легендарном музыканте Майкле Джексоне появится на стриминговых сервисах уже 9 июня.

Таким образом, биографическая лента станет доступна для домашнего просмотра спустя полтора месяца с момента выхода — премьера состоялась 24 апреля. Сборы фильма в мировом прокате уже достигли более $ 850 млн. Картина занимает второе место по сборам среди музыкальных биографических проектов — лидером пока остаётся «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Лента также официально вышла в российском прокате.

Каким получился фильм про культового музыканта:
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
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