Онлайн ремейка «Готики» превысил 70 тыс. игроков в Steam

5 июня состоялся релиз Gothic 1 Remake — ремейка культовой RPG «Готика». Пиковый онлайн проекта в Steam уже превысил 70 тыс. игроков.

Фото: SteamDB

Пользователи тепло приняли игру: в Steam отзывы на неё держатся в категории «очень положительные». Игроки хвалят проект за преданность оригиналу, сложность квестов и разнообразный мир. Ругают ремейк «Готики» за плохую оптимизацию и высокий порог вхождения.

Ремейк «Готики» уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В новом проекте разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Персонажи в Gothic 1 Remake соблюдают настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.