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Хоррор «Закулисье реальности» собрал $ 200 млн — это самый кассовый фильм А24

Хоррор «Закулисье реальности» собрал $ 200 млн — это самый кассовый фильм А24
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По итогам второго уикенда сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» достигли $ 135 млн в США. Лента заняла третью позицию в американских чартах, уступив картинам «Очень страшное кино 6» и «Властелины вселенной».

В мировом прокате сборы хоррора превысили $ 212 млн. Фильм стал самым кассовым среди проектов студии А24 по всему миру — ранее рекорд принадлежал картине «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе, касса которого составила $ 191 млн. «Закулисье реальности» продолжает пользоваться успехом среди зрителей и уже приносит прибыль авторам.

«Закулисье реальности» официально вышло в российском прокате 4 июня. Картина выступает адаптацией знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Каким получился новый успешный хоррор:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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