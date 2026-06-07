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Комедия «Очень страшное кино 6» собрала более $ 100 млн — это рекорд серии

Комедия «Очень страшное кино 6» собрала более $ 100 млн — это рекорд серии
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По итогам первого уикенда, сборы фильма «Очень страшное кино 6» достигли $ 55 млн. Картина стала лидером проката, обогнав ленты «Властелины вселенной» и «Закулисье реальности».

По всему миру фильм собрал свыше $ 105,5 млн. Таким образом, шестая часть пародийной серии поставила стартовый рекорд всей франшизы — ранее первое место занимало «Очень страшное кино 4». Бюджет ленты составил скромные $ 30 млн — это значит, что фильм имеет все шансы окупиться в ближайшие дни.

«Очень страшное кино 6» вновь представляет собой адаптацию знаменитых произведений в комедийной манере. В будущей ленте в том числе будут пародировать актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).

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