Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хоррор «Обсессия» собрал более $ 200 млн — в 250 раз больше своего бюджета

Хоррор «Обсессия» собрал более $ 200 млн — в 250 раз больше своего бюджета
Комментарии

По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Обсессия» достигли $ 152,1 млн в США. Лента занимает четвёртое место в американских чартах, уступив «Закулисью реальности», «Властелинам вселенной» и «Очень страшному кино 6».

В мировом прокате сборы хоррора превысили $ 200 млн. Картина уже заработала более чем в 266 раз больше своего скромного бюджета в $ 750 тыс. Лента стала одним из самых прибыльных проектов года и продолжает пользоваться успехом среди зрителей.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.

Каким получился фильм «Обсессия»:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android