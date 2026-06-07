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Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал $ 1 млрд — первый в 2026 году

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал $ 1 млрд — первый в 2026 году
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Издание Deadline сообщило, что мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал более $ 1 млрд в мировом прокате. Такого результата анимационная картина достигла по итогам 10-го уикенда.

Лента стала первой в 2026 году, сборы которой превысили $ 1 млрд, несмотря на то что она вышла в онлайне 19 мая. «Галактическое кино» достигло успеха в прокате, хоть и уступило первой части по сборам — оригинал заработал около $ 1,36 млрд. После успешного выпуска двух картин компания Nintendo уже разрабатывает триквел — он выйдет в мировом прокате в 2029 году.

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

Каким получился мультфильм про Марио и Луиджи:
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Мультфильм без откровений. Обзор «Супер Марио: Галактическое кино»
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