Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал $ 1 млрд — первый в 2026 году

Издание Deadline сообщило, что мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» собрал более $ 1 млрд в мировом прокате. Такого результата анимационная картина достигла по итогам 10-го уикенда.

Лента стала первой в 2026 году, сборы которой превысили $ 1 млрд, несмотря на то что она вышла в онлайне 19 мая. «Галактическое кино» достигло успеха в прокате, хоть и уступило первой части по сборам — оригинал заработал около $ 1,36 млрд. После успешного выпуска двух картин компания Nintendo уже разрабатывает триквел — он выйдет в мировом прокате в 2029 году.

«Супер Марио: Галактическое кино» рассказывает о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.