Шутер Gears of War: E-Day выйдет 6 октября — первый геймплей

На презентации Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft представила первый трейлер Gears of War: E-Day — приквела культовой серии. Игра выйдет уже 6 октября на ПК и консолях Xbox Series. Владельцы премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше.

События Gears of War: E-Day развернутся за 14 лет до первой части серии. Игра расскажет историю о первом вторжении инопланетных существ, главными героями выступят Маркус Феникс и Дом Сантьяго. Основные события шутера развернутся в городе Калона, новой локации для GoW.

Gears of War: E-Day разрабатывает студия The Coalition. Игра выйдет с русскими субтитрами — озвучки в этот раз не будет.