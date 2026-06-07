Шутер Gears of War: E-Day выйдет 6 октября — первый геймплей
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На презентации Xbox Games Showcase 2026 компания Microsoft представила первый трейлер Gears of War: E-Day — приквела культовой серии. Игра выйдет уже 6 октября на ПК и консолях Xbox Series. Владельцы премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше.
События Gears of War: E-Day развернутся за 14 лет до первой части серии. Игра расскажет историю о первом вторжении инопланетных существ, главными героями выступят Маркус Феникс и Дом Сантьяго. Основные события шутера развернутся в городе Калона, новой локации для GoW.
Gears of War: E-Day разрабатывает студия The Coalition. Игра выйдет с русскими субтитрами — озвучки в этот раз не будет.
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