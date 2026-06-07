Новая Fable от авторов Forza Horizon выйдет 23 февраля — сюжетный ролик

Компания Microsoft представила новый сюжетный ролик Fable. Ролевая игра от студии Playground Games (Forza Horizon) выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Одну из ролей в игре сыграет Хэйли Этвелл, звезда «Миссии: невыполнима» и фильмов Marvel. Владельцы расширенного издания смогут начать игру на 5 дней раньше.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

Будущая Fable станет большим перезапуском франшизы. По сюжету над Альбионом нависла таинственная угроза исчезновения и только величайший герой континента может спасти мир от уничтожения. По традиции новая Fable сделает упор на решения и их последствия, а главная тема игры — «Каким героем ты хочешь стать?»

Авторы также очень гордятся проработкой персонажей — у каждого из них своя жизнь, своё расписание, мотивация и занятия в духе серии The Elder Scrolls. Они также будут реагировать на поступки главного героя, что повлияет в том числе на цены на товары.