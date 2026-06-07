Ремейк Persona 4 Revival выйдет 18 февраля — новый трейлер

На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия Atlus представила новый трейлер Persona 4 Revival — ремейк культовой JRPG 2008 года. Проект выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и в Game Pass уже 18 февраля 2027 года на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат SEGA.

Persona 4 Revival — большое переиздание оригинальной игры для современных платформ. Авторы полностью обновили графическую часть, улучшили звук, а также добавили новый контент. Ранее студия Atlus также выпустила ремейк Persona 3, получивший очень положительные отзывы от критиков и игроков.

События Persona 4 разворачиваются в 2001 году в сельской местности в Японии. Главным героем выступает старшеклассник, который поступает в другую школу и оказывается втянут в расследование убийств. Однажды он получает способность вызывать особых магических сущностей — Персон.