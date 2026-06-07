Анонс экшена Senua — новой игры в серии Hellblade
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На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия Ninja Theory представила Senua — свою новую игру в серии Hellblade. Проект выйдет в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
Авторы игры уже поделились сюжетными подробностями. По сюжету Сенуа оказывается в ловушке между жизнью и смертью в искажённом видении чистилища. Ей предстоит сражаться, чтобы добраться до загробного мира и воссоединиться с теми, кого она любила и потеряла, сражаясь с силами, угрожающими всему, во что она верит.
Senua — уже третья игра в серии от студии Ninja Theory. Судя по первому трейлеру, авторы сделали упор на боевую систему — за отсутствие геймплея геймеры и критики больше всего ругали вторую часть.
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