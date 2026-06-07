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Первый тизер Persona 6 — шестой части культовой серии

Первый тизер Persona 6 — шестой части культовой серии
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На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия Atlus представила дебютный трейлер Persona 6 — новую часть культовой серии. Проект выйдет на ПК, PS5, Xbox Series в обозримом будущем, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат SEGA.

Никаких подробностей новинки пока нет. Разработчики описывают новую часть как «смелую, самостоятельную историю, сочетающую искреннюю повседневную жизнь и новых персонажей с захватывающими, сверхъестественными приключениями». Авторы отмечают, что сюжет проекта будет понятен в том числе новичкам серии.

В 2027 году Atlus также выпустят Persona 4 Revival — ремейк культовой JRPG 2008 года. Игра поступит в продажу 18 февраля на ПК и консолях.

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