Первый тизер Persona 6 — шестой части культовой серии

На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия Atlus представила дебютный трейлер Persona 6 — новую часть культовой серии. Проект выйдет на ПК, PS5, Xbox Series в обозримом будущем, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат SEGA.

Никаких подробностей новинки пока нет. Разработчики описывают новую часть как «смелую, самостоятельную историю, сочетающую искреннюю повседневную жизнь и новых персонажей с захватывающими, сверхъестественными приключениями». Авторы отмечают, что сюжет проекта будет понятен в том числе новичкам серии.

В 2027 году Atlus также выпустят Persona 4 Revival — ремейк культовой JRPG 2008 года. Игра поступит в продажу 18 февраля на ПК и консолях.