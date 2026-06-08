Team Spirit и FUT прошли в третью стадию мэйджора по Counter-Strike 2

Завершился второй игровой день второй стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. По его итогам определились первые команды, прошедшие в третью стадию, и первые вылетевшие.
Team Spirit стала первой командой, забронировавшей место в третьей стадии, разгромив 9z со счётом 2:0 — 13:3 на Mirage и 13:1 на Nuke. За первые три матча мэйджора Spirit проиграла всего 10 раундов на четырёх картах. На первой половине Mirage donk набрал 17-8 с шестью мультикиллами.
FUT Esports также прошла дальше, обыграв G2 со счётом 2:1. Матч G2 и Monte стал самым напряжённым противостоянием первого дня, и статус G2 как фаворитов оказался под вопросом.
В матчах корзины 1-1 BetBoom Team разгромила M80 (13:2), TYLOO обыграла Astralis (13:6), Monte взяла верх над Legacy (13:11), а BIG победила MIBR (13:8). В матче на вылет B8 совершила камбэк на третьей карте Nuke и обыграла GamerLegion со счётом 2:1. PaiN Gaming отправила домой FlyQuest со счётом 2:0.
Положение команд после второго дня:
|#
|Команда
|Результат
|1.
|Team Spirit
|3-0
|2.
|FUT
|3-0
|3.
|G2 Esports
|2-1
|4.
|Monte
|2-1
|5.
|TYLOO
|2-1
|6.
|9z Team
|2-1
|7.
|BetBoom Team
|2-1
|8.
|BIG
|2-1
|9.
|MIBR
|1-2
|10.
|M80
|1-2
|11.
|Astralis
|1-2
|12.
|paiN Gaming
|1-2
|13.
|B8
|1-2
|14.
|Legacy
|1-2
|15.
|GamerLegion
|0-3
|16.
|FlyQuest
|0-3