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Team Spirit и FUT прошли в третью стадию мэйджора по Counter-Strike 2

Team Spirit и FUT прошли в третью стадию мэйджора по Counter-Strike 2
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Завершился второй игровой день второй стадии IEM Cologne Major 2026 по CS 2. По его итогам определились первые команды, прошедшие в третью стадию, и первые вылетевшие.

Team Spirit стала первой командой, забронировавшей место в третьей стадии, разгромив 9z со счётом 2:0 — 13:3 на Mirage и 13:1 на Nuke. За первые три матча мэйджора Spirit проиграла всего 10 раундов на четырёх картах. На первой половине Mirage donk набрал 17-8 с шестью мультикиллами.

FUT Esports также прошла дальше, обыграв G2 со счётом 2:1. Матч G2 и Monte стал самым напряжённым противостоянием первого дня, и статус G2 как фаворитов оказался под вопросом.

В матчах корзины 1-1 BetBoom Team разгромила M80 (13:2), TYLOO обыграла Astralis (13:6), Monte взяла верх над Legacy (13:11), а BIG победила MIBR (13:8). В матче на вылет B8 совершила камбэк на третьей карте Nuke и обыграла GamerLegion со счётом 2:1. PaiN Gaming отправила домой FlyQuest со счётом 2:0.

Положение команд после второго дня:

#КомандаРезультат
1.Team Spirit3-0
2.FUT3-0
3.G2 Esports2-1
4.Monte2-1
5.TYLOO2-1
6.9z Team2-1
7.BetBoom Team2-1
8.BIG2-1
9.MIBR1-2
10.M801-2
11.Astralis1-2
12.paiN Gaming1-2
13.B81-2
14.Legacy1-2
15.GamerLegion0-3
16.FlyQuest0-3
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