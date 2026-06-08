«Майкл» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
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Фильм «Майкл» второй раз подряд становится лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 271 млн рублей, а общие сборы в стране превысили миллиард рублей.
На втором месте расположилось «Закулисье реальности» со сборами в 213 млн рублей. Следом идут «Грязные деньги» и «Обсессия», которые соответственно собрали 62,8 млн рублей и 44,4 млн рублей.
В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Картина получит вторую часть, где о жизни поп-короля расскажут ещё больше.
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