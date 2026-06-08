Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Майкл» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

«Майкл» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

Фильм «Майкл» второй раз подряд становится лидером кинопроката России за уикенд. За минувшие выходные фильм собрал 271 млн рублей, а общие сборы в стране превысили миллиард рублей.

На втором месте расположилось «Закулисье реальности» со сборами в 213 млн рублей. Следом идут «Грязные деньги» и «Обсессия», которые соответственно собрали 62,8 млн рублей и 44,4 млн рублей.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон. Картина получит вторую часть, где о жизни поп-короля расскажут ещё больше.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android