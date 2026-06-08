Появился ещё один эпический постер «Одиссеи» Кристофера Нолана
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Universal Pictures поделилась ещё одним эпическим постером фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. В центре постера, как и в прошлые разы, находится Одиссей.
Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.
Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.
Премьера картины состоится 17 июля.
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