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«Майкл» стал самым кассовым фильмом Lionsgate в истории — он собрал $ 898 млн

«Майкл» стал самым кассовым фильмом Lionsgate в истории — он собрал $ 898 млн
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Фильм «Майкл» стал самым кассовым в истории кинокомпании Lionsgate. Картина про поп-короля суммарно собрала $ 898 млн. Лента наверняка заберёт и 1 млрд, но чуть позже.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Картина получит вторую часть, где о жизни поп-короля расскажут ещё больше.

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