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Роль Синди в «Очень страшном кино» могла исполнить не Анна Фэрис

Роль Синди в «Очень страшном кино» могла исполнить не Анна Фэрис
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Звезда франшизы «Очень страшное кино» Марлон Уайанс, который также выступил её продюсером и сценаристом, рассказал, что роль Синди в серии комедийных фильмов могла исполнить не Анна Фэрис.

По словам Уайанса, по планам роль героини должна была исполнить Мелисса Джоан Харт, но после проб продюсеры посчитали, что Фэрис наиболее удачно исполнила роль Синди, поэтому персонаж закрепился за ней. А ещё Фэрис вновь сыграла Синди в «Очень страшном кино 6».

Мелисса Джоан Харт. Она должна была сыграть роль Анны Фэрис. Да, она должна была стать Синди.

«Очень страшное кино 6» идёт в мировом прокате. Неофициальные показы в России стартуют позже.

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