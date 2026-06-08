Открывающая третий сезон «Дома дракона» битва надолго запомнится зрителям
Поделиться
Райан Кондал, шоураннер сериала «Дом дракона», рассказал, что третий сезон откроет эпическая Битва при Глотке. По словам создателя ленты, зрители её надолго запомнят.
Кондал отметил, что эта битва — то, чего никогда не показывали ранее по телевидению. Речь про масштаб происходящего.
В третьем сезоне всё, что должно было поразить в конце второго сезона, выходит на первый план. У вас есть две противоборствующие фракции, но теперь внутри каждой из них есть свои разногласия, они будут нарастать. Мы увидим, как корыстные люди совершают ужасные поступки во имя гордости, власти, эгоизма и семейных уз.
Продолжение фэнтезийного проекта стартует уже 22 июня.
Комментарии
- 8 июня 2026
-
09:44
-
08:55
-
08:12
-
07:37
-
07:16
-
07:09
-
01:06
- 7 июня 2026
-
21:27
-
21:11
-
20:38
-
20:26
-
20:17
-
20:09
-
19:05
-
18:51
-
18:20
-
18:10
-
17:59
-
17:45
-
16:58
-
16:31
-
15:31
-
14:58
-
14:35
-
14:17
-
13:38
-
12:59
-
12:29
-
00:32
-
00:17
- 6 июня 2026
-
23:39
-
18:58
-
18:27
-
18:12
-
17:40