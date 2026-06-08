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Открывающая третий сезон «Дома дракона» битва надолго запомнится зрителям

Открывающая третий сезон «Дома дракона» битва надолго запомнится зрителям
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Райан Кондал, шоураннер сериала «Дом дракона», рассказал, что третий сезон откроет эпическая Битва при Глотке. По словам создателя ленты, зрители её надолго запомнят.

Кондал отметил, что эта битва — то, чего никогда не показывали ранее по телевидению. Речь про масштаб происходящего.

В третьем сезоне всё, что должно было поразить в конце второго сезона, выходит на первый план. У вас есть две противоборствующие фракции, но теперь внутри каждой из них есть свои разногласия, они будут нарастать. Мы увидим, как корыстные люди совершают ужасные поступки во имя гордости, власти, эгоизма и семейных уз.

Продолжение фэнтезийного проекта стартует уже 22 июня.

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