Дэниэл Рэдклифф и Джон Литгоу из «Гарри Поттера» встретились в жизни
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Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что сумел встретиться в жизни с Джоном Литгоу, исполнителем роли Дамблдора в сериале «Гарри Поттер».
Коллеги обсудили работу и поделились впечатлениями. Так, вдаваться в детали Литгоу и Рэкдлифф не стали, но первый отметил, что уже успел привязаться к детям, а впереди ведь ещё несколько сезонов проекта.
Детали особо не обсуждали. Но он рассказывал мне, как хорошо идут дела, как сильно он привязался к детям.
Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится 26 декабря. Съёмки второго сезона картины должны начаться осенью.
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