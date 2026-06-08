В мультсериал по Among Us добавили много отсылок для фанатов игр

Создатель мультсериала по Among Us Оуэн Дэннис рассказал, что добавил в проект множество отсылок для фанатов игр. При этом Оуэн назвал ленту вполне самостоятельным произведением.

По словам Дэнниса, он надеется, что люди увидят в мультсериале не простой стоковый проект, а нечто большее и эмоциональное.

Думаю, она понравится всем, кто играл в эту игру. Также считаю, что любой, кто хочет посмотреть анимационный сериал, детектив или комедию, сможет сделать это не только как адаптацию игры. Хочу, чтобы это ощущалось как нечто особенное.

Премьера мультсериала по Among Us на Paramount+ состоялась 5 июня.