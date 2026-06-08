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Звезда «Индустрии» Мариса Абела хочет построить карьеру в кино

Звезда «Индустрии» Мариса Абела хочет построить карьеру в кино
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Звезда «Индустрии» Мариса Абела после закрытия сериала планирует податься в кино. Ей нравилось работать над проектом, но она не хотела бы привязывать себя к нему или сериальному формату. Актрисе хочется пробовать что-то новое и расти.

Хочу немного больше свободы. Стабильная работа — это замечательно, но мне бы хотелось не быть привязанной к одному проекту.

По словам Абелы, работа с командой HBO над «Индустрией» ничем не отличается от работы над крупными фильмами. Вся команда задействована по максимуму, режиссёры и продюсеры выполняют свою работу отменно.

В каких конкретно картинах хотела бы сняться Мариса, она не рассказала.

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