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Российская Team Yandex выиграла BLAST Slam 7 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн

Российская Team Yandex выиграла BLAST Slam 7 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн
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Российская команда Team Yandex по Dota 2 стала чемпионом престижного турнира BLAST Slam VII. Финал прошёл в Копенгагене, призовой фонд составил $ 1 млн.

В гранд-финале коллектив Александра Accell Литвиненко уверенно победил перуанский состав LGD Gaming. Матч завершился со счётом 3:1 — Yandex уступила только на третьей карте, уверенно выиграв все остальные.

Третье место заняла ещё одна отечественная команда — в плей-офф BetBoom Team победила Falcons, но затем уступила обоим финалистам.

Итоги BLAST Slam VII по Dota 2

  • Победитель: Team Yandex (Россия) — $ 400 тыс.
  • Второе место: LGD Gaming (Южная Америка) — $ 195 тыс.
  • Третье место: BetBoom Team (Россия) — $ 93 тыс.
  • Четвёртое место: Aurora Gaming (СНГ) — $ 67 тыс.
  • Пятое–шестое места: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 55 тыс.
  • Пятое–шестое места: Team Liquid (Европа) — $ 55 тыс.
  • Седьмое–восьмое места: Team Spirit и PARIVISION (обе — Россия) — $ 35 тыс.
  • 9–10-е места: OG (Филиппины) и Tundra Esports (Европа) — $ 20 тыс.
  • 11–12-е места: Xtreme Gaming (Китай) и GLYPH (Юго-Восточная Азия) — $ 12,5 тыс.

Финальная часть турнира прошла 5–7 июля в Копенгагене. Изначально в плей-офф должна была сыграть российская PARIVISION, но команда пропустила турнир из-за визовых трудностей — её заменила Liquid, занявшая следующее место на предварительном этапе.

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