Семь игр и призовой фонд 3 млн рублей — анонсирован чемпионат России по киберспорту — 2026

Федерация компьютерного спорта России объявила о старте чемпионата России «Сбера» — 2026. В программу вошли семь популярных игр, а общий призовой фонд составит 3 млн рублей.

Соревнования пройдут в три этапа: групповая стадия, решающая стадия и финал. В командных дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike 2 — основной этап состоится в онлайн-формате. По итогам группового этапа определятся 16 лучших команд или игроков, а в финале сыграют по четыре лучших киберспортсмена или коллектива. Чемпионы страны определятся в июле.

В этом году на чемпионате страны будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft II, TetViS-III (вариация «Тетриса»), Квадросим и Storm Chess.