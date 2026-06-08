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Семь игр и призовой фонд 3 млн рублей — анонсирован чемпионат России по киберспорту — 2026

Семь игр и призовой фонд 3 млн рублей — анонсирован чемпионат России по киберспорту — 2026
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Федерация компьютерного спорта России объявила о старте чемпионата России «Сбера» — 2026. В программу вошли семь популярных игр, а общий призовой фонд составит 3 млн рублей.

Соревнования пройдут в три этапа: групповая стадия, решающая стадия и финал. В командных дисциплинах — Dota 2 и Counter-Strike 2 — основной этап состоится в онлайн-формате. По итогам группового этапа определятся 16 лучших команд или игроков, а в финале сыграют по четыре лучших киберспортсмена или коллектива. Чемпионы страны определятся в июле.

В этом году на чемпионате страны будут представлены Dota 2, Counter-Strike 2, Tekken 8, StarCraft II, TetViS-III (вариация «Тетриса»), Квадросим и Storm Chess.

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