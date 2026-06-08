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Анонсировали P.O.N. — кооперативный стелс-хоррор от отечественных разработчиков

Анонсировали P.O.N. — кооперативный стелс-хоррор от отечественных разработчиков
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Во время PC Gaming Show анонсировали P.O.N. Это кооперативный стелс-хоррор, разработкой которого занимается российская студия Team VAC. Издателем выступает Spaghetti Cat.

В описании говорится, что это супергеройский хоррор.

P.O.N. — кооперативный супергеройский хоррор, в котором ты обычная шестёрка в преступном мире. Правосудие не спит. Работай в команде, прикрывай своих или останься здесь навсегда. Оно уже здесь. Не дай себя найти.

Даты выхода у P.O.N ещё нет, но хоррор уже можно добавить в список желаемого Steam. Релиз пока намечен только на ПК. Информации, появится ли тайтл на других платформах, нет.

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