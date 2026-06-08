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Стали известны детали турниров последнего шанса на Esports World Cup 2026

Стали известны детали турниров последнего шанса на Кубке мира по киберспорту
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Esports Foundation представила подробности о турнирах последнего шанса, на которых будут разыграны последние путёвки на Esports World Cup 2026.

Last Chance Qualifier включит открытые турниры по восьми играм, которые пройдут в Париже в июле и августе. По их итогам определятся последние 37 участников Кубка мира:

  • Street Fighter 6 (5 июля) — квалифицируются четыре игрока;
  • Шахматы (9 – 11 июля) — проходят дальше 14 игроков;
  • EA FC (24 – 26 июля) — шесть игроков проходят в стадию Play-Ins;
  • Tekken 8 (31 июля – 2 августа) — проходят четыре игрока;
  • Rocket League (31 июля – 2 августа) — квалифицируется один клуб;
  • FATAL FURY: City of the Wolves (4 – 6 августа) — квалифицируются четыре игрока;
  • Counter-Strike 2 (7 – 9 августа) — квалифицируются четыре клуба;
  • Call of Duty: Black Ops 7 (8 – 10 августа) — проходит один клуб.

В остальных турнирах «киберспортивной Олимпиады» все участники определятся с помощью квалификационной системы Road to EWC. Всего турнир соберёт около 2 тыс. киберспортсменов из более чем 100 стран мира.

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