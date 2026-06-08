Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российские команды по Dota 2 выиграли три топ-турнира подряд — это рекорд

Российские команды по Dota 2 выиграли три топ-турнира подряд — это рекорд
Комментарии

Чемпионство Team Yandex в рамках BLAST Slam VII по Dota 2 стало уже третьим подряд для команд из России. Ранее коллективы из Восточной Европы никогда не добивались такой яркой серии.

Примечательно, что все три турнира выиграли разные команды:

  • PGL Wallachia Season 8 — BetBoom Team;
  • DreamLeague Season 29 — PARIVISION;
  • BLAST Slam VII — Team Yandex.

Всего в сезоне-2025/2026 прошло 12 крупных чемпионатов по Dota 2 с призовым фондом по $ 1 млн каждый. Российские команды выиграли пять из них, а ещё в трёх доходили до гранд-финала. Лишь один раз в финале играли два коллектива, в составе которых не было ни одного игрока из РФ.

Материалы по теме
Российская Team Yandex выиграла BLAST Slam 7 по Dota 2 с призовыми в $ 1 млн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android